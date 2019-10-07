В Красноярском крае проводят проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка

Короткая ссылка
В Красноярском крае проводят проверку по факту падения футбольных ворот на 12-летнего ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Красноярском крае проводят проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в субботу, 5 октября, в посёлке Стрелка. Мальчик был на дискотеке, затем вышел из здания Дома культуры и отправился на футбольное поле. Там он висел и качался на воротах, которые в какой-то момент упали на него.

Пострадавший был госпитализирован в больницу Лесосибирска. На следующий день его отправили в Красноярск на операцию.

«В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, истребуется медицинская документация», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии девятилетний мальчик получил травму в результате падения на футбольные ворота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить