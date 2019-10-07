В Красноярском крае проводят проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка

В Красноярском крае проводят проверку по факту падения футбольных ворот на 12-летнего ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в субботу, 5 октября, в посёлке Стрелка. Мальчик был на дискотеке, затем вышел из здания Дома культуры и отправился на футбольное поле. Там он висел и качался на воротах, которые в какой-то момент упали на него.

Пострадавший был госпитализирован в больницу Лесосибирска. На следующий день его отправили в Красноярск на операцию.

«В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, истребуется медицинская документация», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии девятилетний мальчик получил травму в результате падения на футбольные ворота.