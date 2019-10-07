Четыре жителя села на Ставрополье попали в больницу после атаки волков

В Нефтекумском районе Ставропольского края, в селе Каясула, волки напали на людей, четыре человека госпитализированы.

«В результате нападения волков госпитализированы четыре человека. Сейчас они находятся в местной больнице», — приводит Интерфакс слова представителя управления ветеринарии края.

Отмечается, что на волков была организована облавная охота. Один хищник был убит, двое ранены. Убитый зверь отправлен на экспертизу с целью исследования тканей на предмет бешенства. Предполагается, что нападения могли быть связаны именно с этим заболеванием.

Ранее зоолог, охотовед Михаил Кречмар в беседе с Пятым каналом прокомментировал увеличение популяции волков в России.