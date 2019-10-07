СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Волоколамске
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Об этом сообщает региональное отделение ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») по факту гибели пяти человек, в том числе четверых несовершеннолетних», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, пожар произошёл ночью 7 октября в квартире жилого дома, где находились шестеро детей с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось.
Также спасатели во время осмотра места происшествия после ликвидации возгорания обнаружили на лестничной клетке тело женщины и ребёнка, проживавших в этом подъезде на третьем этаже. Предполагается, что они задохнулись, выбежав в подъезд.
«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Волоколамске погибли пять человек, из них четверо — дети.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.