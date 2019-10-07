В ДТП с автобусом в Самаре пострадали 15 человек

Более десяти человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Самаре, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Ещё один обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы», — сказали агентству.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. По факту аварии прокуратурой и полицией проводятся проверки.

Утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, в котором находились 30 человек, столкнулся с мачтой уличного освещения.

По данным перевозчика, автобус подрезал водитель легкового автомобиля.

В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.