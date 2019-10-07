В ДТП с автобусом в Самаре пострадали 15 человек

Короткая ссылка
Более десяти человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Самаре, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
В ДТП с автобусом в Самаре пострадали 15 человек
  • РИА Новости

«Ещё один обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы», — сказали агентству.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. По факту аварии прокуратурой и полицией проводятся проверки.

Утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, в котором находились 30 человек, столкнулся с мачтой уличного освещения. 

По данным перевозчика, автобус подрезал водитель легкового автомобиля. 

В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить