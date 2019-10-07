В ДТП с автобусом в Самаре пострадали 15 человек
- РИА Новости
«Ещё один обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы», — сказали агентству.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших. По факту аварии прокуратурой и полицией проводятся проверки.
Утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, в котором находились 30 человек, столкнулся с мачтой уличного освещения.
По данным перевозчика, автобус подрезал водитель легкового автомобиля.
В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.