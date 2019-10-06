Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Бушмина

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина.
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Бушмина
  • © пресс-служба Совета Федерации

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы верхней палаты парламента Владислава Пономаренко.

«В последние дни, когда состояние здоровья Евгения Викторовича ухудшилось, коллеги, Валентина Матвиенко постоянно были с ним на связи. Навещали его», — рассказал Пономаренко.

Он добавил, что Матвиенко «позвонила вдове и выразила соболезнования родным» Бушмина.

Ранее стало известно, что Бушмин скончался после продолжительной болезни

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