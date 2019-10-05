Названы самые популярные марки автомобилей в России

Седан Lada 2107 стал самой популярной маркой легкового автомобиля в России, согласно представленным данным аналитического агентства «Автостат». На 1 июля 2019 года в стране насчитывалось 1,7 млн этих машин.

На втором месте по популярности среди россиян оказалась Lada 2106 (1,5 млн автомобилей), а третье место в данном рейтинге занял внедорожник Lada 4x4 (1,2 млн).

Парк остальных марок, представленных в ТОП-10, не превышает миллиона автомобилей.

В частности, это касается Lada 2109 (849 тыс. шт.), Lada 2110 (828 тыс. шт.), KIA Rio (793,4 тыс. шт.), Lada 2114 (772 тыс. шт.), Hyundai Solaris (766,2 тыс. шт.), Ford Focus (746,6 тыс. шт.) и Lada 2105 (723,3 тыс. шт.).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Автостат» сообщила, что на 1 июля 2019 года в России зарегистрировано 10,15 млн кроссоверов и внедорожников, большинство из которых относится к российской марке Lada (1,2 млн).