В Ростовской области перезахоронят останки героев войны 1812 года

Осенью 2020 года в Ростовской области перезахоронят останки генералов — героев Отечественной войны 1812 года, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Церемония пройдёт в Тарасовском районе. Там же появится мемориальный комплекс.

Речь идёт об останках Григория Дячкина, Акима Карпова и Петра Грекова, обнаруженных в 2013 году в слободе Дячкино. Инициативу по перезахоронению поддержал глава региона Василий Голубев.

В настоящее время завершаются работы по межеванию участка. Кроме того, подготовлена документация для строительства мемориала.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Севастополе перезахоронили останки 38 погибших в Крымской войне.