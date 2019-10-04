Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
- Основатель Baring Vostok Майкл Калви / © Агентство городских новостей «Москва»
«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег...» — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе призвали следствие «прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества».
В инвестиционном фонде заявили, что считают своих коллегневиновными.
По данным следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви и ещё пять человек подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом в 2,5 млрд рублей.
В августе суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви.