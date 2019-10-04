Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

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Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы фонда.
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
  • Основатель Baring Vostok Майкл Калви / © Агентство городских новостей «Москва»

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег...» — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе призвали следствие «прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества».

В инвестиционном фонде заявили, что считают своих коллегневиновными.

По данным следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви и ещё пять человек подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом в 2,5 млрд рублей

В августе суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви.

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