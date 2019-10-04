Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы фонда.

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег...» — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе призвали следствие «прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества».

В инвестиционном фонде заявили, что считают своих коллегневиновными.

По данным следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви и ещё пять человек подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом в 2,5 млрд рублей.

В августе суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви.