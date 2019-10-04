СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы

Следователи начали проверку после падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, в результате которого погиб рабочий и двое пострадали, сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что при падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице в Москве пострадали три человека, один из которых погиб.

В августе URA.RU передавало о начале проверки по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов Челябинска.