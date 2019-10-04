СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы

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Следователи начали проверку после падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, в результате которого погиб рабочий и двое пострадали, сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.
СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы
  • РИА Новости

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что при падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице в Москве пострадали три человека, один из которых погиб.

В августе URA.RU передавало о начале проверки по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов Челябинска.

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