СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы
- РИА Новости
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что при падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице в Москве пострадали три человека, один из которых погиб.
В августе URA.RU передавало о начале проверки по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов Челябинска.