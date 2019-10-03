Симоньян о словах Навального про чучундриков: когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по её мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но всё ещё хочет нравиться молоденьким.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного Батьку Кондрата* с его незабвенными «сионистами и курощупами», — написала Симоньян.

Она добавила, что «боброедка» всё же было как-то метафоричнее.

Ранее Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале Навальный Live. В частности, он использовал такие слова, как «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу».

29 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл митинг. По словам организаторов, акция проводилась в поддержку фигурантов дела о несанкционированных протестах в российской столице.

По официальным данным МВД, митинг посетили около 20 тыс. человек.

RT на русском вёл прямой эфир, собравшиеся в студии гости обсуждали демонстрацию.

* Батькой Кондратом в народе называли бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко.