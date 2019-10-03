В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, 27 сентября молодой человек на уроке физкультуры в сквере имени Маяковского почувствовал недомогание и потерял сознание.

Присутствующие вызвали скорую помощь, студент был госпитализирован, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался в больнице.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области начали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.

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