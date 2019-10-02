Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 15 тонн алкоголя с начала года

Короткая ссылка
Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 14,8 тонн алкоголя с начала 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканскую Госалкогольинспекцию.
Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 15 тонн алкоголя с начала года
  • © gosalcogol.tatar.ru

Решениями суда конфисковано 14,6 тонны.

Очередная передача конфиската для ликвидации произведена 1 октября — 1,5 тонны продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить