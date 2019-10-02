Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 15 тонн алкоголя с начала года

Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 14,8 тонн алкоголя с начала 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканскую Госалкогольинспекцию.

© gosalcogol.tatar.ru

Решениями суда конфисковано 14,6 тонны. Очередная передача конфиската для ликвидации произведена 1 октября — 1,5 тонны продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.