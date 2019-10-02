Глава Ruptly на конференции RT MEDIA TALK рассказала о работе с верификацией информации

Глава видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова приняла участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где рассказала о работе с верификацией информации.

«Мы в видеоагентстве телеканала RT Ruptly создали специальный верификационный отдел. Он не то чтобы очень большой, это специалисты, которые владеют всеми возможными доступными и малодоступными программами для того, чтобы верифицировать источник, из которого мы получаем информацию, место, где это происходит, и дату. И по этим трём составляющим мы уже можем смотреть», — сказала Токтосунова.

По её словам, у агентства есть три уровня верификации: зелёный свет, когда всё понятно и можно сразу давать на ленту и в эфиры, жёлтый, когда что-то смущает и информация отправляется на дополнительную проверку, и красный, когда всё очень запутанно.

«Это очень сильно помогает. Это немного замедляет, может быть, но мы чувствуем свою ответственность как видеоагентство, как журналисты. Лучше мы перепроверим, но дадим уже правильную информацию людям», — отметила глава Ruptly.

Она также рассказала, что если сотрудник видеоагентства едет куда-то по заданию, то его просят прислать селфи с места, геолокацию с телефона и сфотографироваться на фоне объекта. Если же работа идёт с готовой фактурой, то запускается серия процедур, добавила глава Ruptly.

Динара Токтосунова приняла участие в сессии «Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек». Также на сессии выступили специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и военный корреспондент Алексей Самолётов.

Модератором стал директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский.

2 октября в московском «Согласие HALL» проходит конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT.