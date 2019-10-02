Представитель президента по цифровому развитию в ходе конференции RT MEDIA TALK оценил распространение дипфейков

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Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков принял участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK.
Представитель президента по цифровому развитию в ходе конференции RT MEDIA TALK оценил распространение дипфейков
  • © РИА Новости

В ходе беседы с RT он заявил, что, по его мнению, «нет никаких способов остановить распространение дипфейков в обозримом будущем».

Дипфейк — синтез человеческого изображения, основанный на искусственном интеллекте, используется для наложения изображений и видео на исходные.

«Доступность технологий растёт, и уже через несколько обновлений iPhone вы сможете генерировать дипфейки сами. К тому же растут технологии, связанные с геолокацией. Резкий взрыв фейков неизбежен, особенно в области гражданской журналистики», — сказал Песков.

По его словам, бороться с наступлением эпохи дипфейков невозможно.

«Но можно развивать технологии по их распознанию, это бесконечная борьба без конечного победителя, которая ждёт нас в ближайшие десять лет», — подчеркнул он.

2 октября в московском «Согласие HALL» проходит конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT.

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков принял участие в сессии на тему «Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек». Также на сессии выступили специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская, военный корреспондент Алексей Самолётов и глава международного видеоагентства RUPTLY Динара Токтосунова.

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