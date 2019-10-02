Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказал о работе во время протестов

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный принял участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где рассказал о работе во время протестов.

«Здесь очень важен баланс здравого смысла и чувства справедливости, когда ты являешься этим фильтром и на тебе лежит ответственность за информацию, которую получает потребитель», — сказал Поддубный в беседе с RT, отвечая на вопрос, как СМИ должны действовать в ситуации, когда в какой-то стране начинаются протесты.

Он также отметил, что современные цифровые площадки используются для формирования общественного мнения, манипуляции общественным мнением, продвижения различных идей и для пропаганды.

«Скоро понятие цифровой гигиены войдёт в обиход как обычная гигиена. И, наверное, это будет правильно, потому что сейчас в потоке цифровой информации очень сложно разобраться, тем более эта информация мимикрирует в некую объективную картинку, какой не является. Но проблема в том, что есть цифровые гиганты, которые способны манипулировать общественным мнением и общественным сознанием. И альтернатив, к сожалению, нет или очень мало», — добавил Поддубный.

Он также прокомментировал деятельность Facebook.

«Во-первых, эта огромная платформа принадлежит физическому частному лицу, но подчиняется американским законам. Во-вторых, мы знаем, что Facebook довольно странно относится к информации, что порождает общественный интерес, и действительно им манипулирует», — отметил Поддубный.

По его словам, это большой инструмент продвижения идей.

Евгений Поддубный принял участие в сессии «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе». Также на сессии выступили депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, руководитель телеканала RT France Ксения Федорова и заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

2 октября в московском «Согласие HALL» проходит конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT.