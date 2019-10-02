Военкор Александр Коц в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказал о работе в зоне конфликтов

Военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц принял участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где рассказал о работе в зоне конфликтов, а также о профессиональной деформации.

«Безусловно, у военных журналистов есть профессиональная деформация. Это проявляется в том, что на какие-то вещи начинаешь реагировать не так эмоционально. Как-то мне в руки попал готовый вариант курсовой работы по военной журналистике, где были мнения нескольких военных журналистов о том, что в их карьере было самым страшным, и поразительно, что их мнение сошлось в одном. Это был Беслан», — сказал Коц.

Он отметил, что для военных журналистов Беслан стал прививкой, после которой уже ничего не страшно.

«Когда 4 сентября 2004 года стоишь на маленьком пятачке перед кавказским моргом, а перед тобой более 300 сгоревших тел, половина из которых — дети. Страшнее в жизни ничего не увидишь. Поэтому военные журналисты становятся черствее, менее восприимчивыми», — добавил Коц.

При этом он подчеркнул, что журналист не становится менее эмоциональным, иначе он перестаёт быть журналистом.

«Чужую боль нужно пропускать через себя, чтобы довести её до своего читателя, зрителя», — сказал журналист.

Он также рассказал, что чем дольше находишься в зоне конфликта, тем сильнее притупляется чувство опасности.

2 октября в московском «Согласие HALL» проходит конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT.

В частности, эксперты обсудят риски военных корреспондентов, особенности освещения протестов в СМИ, а также проблему фейковых новостей.

Первая сессия конференции посвящена рискам профессии военного корреспондента.

Тему обсудят победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба — журналисты Фаусто Билославо (Италия), Амитабх Реви (Индия) и Антон Степаненко (Россия), а также военный корреспондент Александр Коц.

Модератором дискуссии выступит руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер, которая освещала военные конфликты в Сирии, Ливии, Египте, Палестине, Израиле и на Украине.