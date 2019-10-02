В Минобороны заявили, что С-500 не испытывали в Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что никакой необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 в Сирии не было и нет.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — указали в министерстве.

В Минобороны отметили, что на российском полигоне Ашулук достаточно сложные климатические условия для эффективных испытаний С-500.

Вместе с этим представитель военного ведомства подчеркнул, что опыт использования российских средств ПВО в Сирии учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе сообщали, что в Сирии протестировали важнейшие элементы С-500.

В сентябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.