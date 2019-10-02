Трутнев: план защиты Комсомольска-на-Амуре от наводнений не выполнен

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что региональные власти не выполнили план по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнений. Он также раскритиковал ход строительства дамбы и заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру для проверки.

«Президент России Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре... На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд рублей. Работы не выполнены», — приводит его слова на совещании по ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре Интерфакс.

При этом Трутнев предупредил, что виновные будут привлечены к ответственности.

«За не вовремя выполненные работы, за излишне потраченные бюджетные средства, которые не привели к необходимому результату, не защитили людей, надо, чтобы кто-то ответил», — подчеркнул он.

Полпред также заявил, что обратился к прокурору Хабаровского края и намерен обратиться в Генпрокуратуру для проверки хода строительства дамбы в городе.

«У меня просьба к прокурору края взять это на контроль, я с генеральным прокурором поговорю», — заявил Трутнев.

В настоящее время готовность объекта составляет 37,7%, при этом, согласно проекту, строительство должно быть завершено в декабре 2019 года.

Ранее власти Хабаровского края сообщили, что режим ЧС будет действовать в регионе до конца 2019 года.