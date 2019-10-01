В Крыму ликвидировали более 700 пожаров за месяц

В Крыму ликвидировали более 700 пожаров в сентябре, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Причины 99 возгораний были техногенными, ещё 627 связано с возгоранием сухой растительности и мусора.

Наибольшее число возгораний на открытой местности отмечено на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в Симферопольском и Керченском городских округах.

Среди самых распространённых причин — несоблюдение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём.

Как отметил начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев, травяные палы почти на 90% являются делом рук человека.

По состоянию на 1 октября на полуострове сохраняется высокая пожароопасность.

Ранее Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области.