В Крыму ликвидировали более 700 пожаров за месяц
- РИА Новости
Причины 99 возгораний были техногенными, ещё 627 связано с возгоранием сухой растительности и мусора.
Наибольшее число возгораний на открытой местности отмечено на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в Симферопольском и Керченском городских округах.
Среди самых распространённых причин — несоблюдение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём.
Как отметил начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев, травяные палы почти на 90% являются делом рук человека.
По состоянию на 1 октября на полуострове сохраняется высокая пожароопасность.
Ранее Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области.