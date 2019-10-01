Ростехнадзор выдал заключение по Фрунзенскому радиусу метро Петербурга
- РИА Новости
«Выявленные в конце августа недостатки устранены. Заказчику выдан акт без замечаний», — отметили в управлении.
Таким образом, станции радиуса соответствуют нормам безопасности.
Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге состоялось открытие трёх новых станций Фрунзенского радиуса. Было принято решение, что «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» станут работать в тестовом режиме.
Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки. Проектная документация была создана в 2010—2012 годах.