Ростехнадзор выдал заключение по Фрунзенскому радиусу метро Петербурга

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Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение по Фрунзенскому радиусу Петербургского метрополитена, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ростехнадзор выдал заключение по Фрунзенскому радиусу метро Петербурга
  • РИА Новости

«Выявленные в конце августа недостатки устранены. Заказчику выдан акт без замечаний», — отметили в управлении.

Таким образом, станции радиуса соответствуют нормам безопасности.

Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге состоялось открытие трёх новых станций Фрунзенского радиуса. Было принято решение, что «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» станут работать в тестовом режиме.

Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки. Проектная документация была создана в 2010—2012 годах.

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