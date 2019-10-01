СМИ: Россияне стали покупать подержанные автомобили по трейд-ин
- Reuters
Наибольший рост отмечен в «АвтоСпецЦентре» — 20%, «Авилоне» — 11% и «Рольфе» — 7%.
Как утверждают дилеры, россияне стали чаще предпочитать не классическую схему (обмен старой машины на новую с доплатой), а покупку также подержанного автомобиля, только более высокого класса.
Президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов рассказал, что доля трейд-ин в продажах машин с пробегом в первом полугодии — около 15%, что на 4 п. п. больше, чем в 2018 году.
Похожая картина складывается у «Авилона», где обмен становится всё более популярным при приобретении подержанного автомобиля. Об этом заявил директор отдела продаж машин с пробегом дилера Антон Дёмкин. По его словам, около 15% таких сделок заключают с использованием трейд-ин.
В «Автомире» доля трейд-ин, в том числе обмена одного автомобиля с пробегом на другую подержанную машину, в общей структуре продаж выросла до 64% против 49% в первые шесть месяцев 2018-го, отметили в пресс-службе компании.
Ранее Nation News сообщал, что стали известны самые популярные подержанные автомобили в России с начала 2019 года.