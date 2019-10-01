Опубликовано новое стихотворение Сергея Лаврова

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Журнал «Русский пионер» опубликовал стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Опубликовано новое стихотворение Сергея Лаврова
  • РИА Новости

Стихотворение на тему «Дым» размещено в октябрьском номере журнала

«И получился эпос. Вышла драма в трёх частях. В трёх четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чём тут пожары? Да ни при чём. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу «Дымком» попахивает», — указано в сообщении на сайте издания.

Стихи начинаются словами «Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки», затем идёт описание пожара в тайге, где в охотничьей землянке во сне закашлялся «невзрачный мужичок». Проснувшись, он бежит сквозь дым и падает у ручья, на него выходит дед-лесник с «дымящимся стволом».

«И выстрел заглушил шум дальних электричек, остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек и пачку сигарет с названием «Дымок», — заканчивается стихотворение.

В 2018 году на страницах издания была размещена серия стихотворений Лаврова на тему заграницы

В 2017 году «Русский пионер» опубликовал стихи главы МИД России про обезьяну и петуха.

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