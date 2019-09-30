Морские пехотинцы ЧФ проводят сбор по воздушно-десантной подготовке
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В отработке мероприятий боевой подготовки участвуют около 300 военнослужащих из состава отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты ЧФ.
«Военнослужащие выполняют прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8 с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта как в дневное, так и ночное время», — говорится в сообщении.
Также они отрабатывают навыки тактического воздушного десантирования по-штурмовому из низколетящего вертолёта с высоты 2—3 метра, нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершение 10-километрового марша в полном боевом снаряжении.
В июне морские пехотинцы Черноморского флота в ходе учений отработали борьбу с десантом противника.