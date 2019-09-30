В Петербурге утвердили субсидии на поддержку производительности труда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, утверждающее порядок предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированной некоммерческой организации.

Документ утвердили в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», передают «Невские новости».

Из постановления следует, что субсидия в размере почти 29 млн рублей будет направлена на создание и обеспечение работы регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В 2019 году Петербург стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ранее Nation News сообщал, что систему «Дорожная уличная сеть» запустят в Петербурге.