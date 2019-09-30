В Петербурге утвердили субсидии на поддержку производительности труда
- РИА Новости
Документ утвердили в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», передают «Невские новости».
Из постановления следует, что субсидия в размере почти 29 млн рублей будет направлена на создание и обеспечение работы регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
В 2019 году Петербург стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Ранее Nation News сообщал, что систему «Дорожная уличная сеть» запустят в Петербурге.