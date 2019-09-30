В МЧС рассказали о ситуациях, в которых чаще всего гибнут дети

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Главный государственный инспектор России по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев рассказал о ситуациях, в которых чаще всего гибнут дети. Об этом сообщает ФАН.
В МЧС рассказали о ситуациях, в которых чаще всего гибнут дети
  • РИА Новости

«Мы увидели три направления, где сложилась критическая ситуация: гибель детей при пожарах (там мы теряем более 400 человек ежегодно), гибель несовершеннолетних на воде (более 300 детей) и мероприятия, связанные с поиском пропавших детей», — заявил он на заседании в Совете Федерации, которое было посвящено организации национального форума «Здоровье и безопасность детей».

Как отметил Кобзев, 90% несовершеннолетних гибнут при пожарах в жилых домах.

В качестве меры профилактики министерство предлагает инициативу об ответственности за использование открытого огня на балконах. До конца года ведомство планирует утвердить в правительстве постановление об обязательной установке пожарных датчиков в домах.

МЧС также намерено запустить всероссийскую акцию «Научись плавать» и использовать другие методы профилактики.

Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.

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