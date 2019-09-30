В МЧС рассказали о ситуациях, в которых чаще всего гибнут дети
- РИА Новости
«Мы увидели три направления, где сложилась критическая ситуация: гибель детей при пожарах (там мы теряем более 400 человек ежегодно), гибель несовершеннолетних на воде (более 300 детей) и мероприятия, связанные с поиском пропавших детей», — заявил он на заседании в Совете Федерации, которое было посвящено организации национального форума «Здоровье и безопасность детей».
Как отметил Кобзев, 90% несовершеннолетних гибнут при пожарах в жилых домах.
В качестве меры профилактики министерство предлагает инициативу об ответственности за использование открытого огня на балконах. До конца года ведомство планирует утвердить в правительстве постановление об обязательной установке пожарных датчиков в домах.
МЧС также намерено запустить всероссийскую акцию «Научись плавать» и использовать другие методы профилактики.
Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.