Эксперт оценил танк Т-90

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik оценил танк Т-90.

«Это весьма удачная конструкция основного боевого танка, которая создавалась Владимиром Поткиным», — заявил он.

По словам эксперта, танк был весьма продаваемым, затем его поставку в отечественные вооружённые силы временно приостановили, а теперь он снова поступает на вооружение.

«Зарубежные эксперты высоко оценивают его тактико-технические характеристики. А главное — эта платформа позволяет модернизировать и совершенствовать танк», — добавил Кошкин.

Ранее стало известно, что российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».