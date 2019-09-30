Эксперт оценил танк Т-90
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«Это весьма удачная конструкция основного боевого танка, которая создавалась Владимиром Поткиным», — заявил он.
По словам эксперта, танк был весьма продаваемым, затем его поставку в отечественные вооружённые силы временно приостановили, а теперь он снова поступает на вооружение.
«Зарубежные эксперты высоко оценивают его тактико-технические характеристики. А главное — эта платформа позволяет модернизировать и совершенствовать танк», — добавил Кошкин.
Ранее стало известно, что российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».