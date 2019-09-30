В Дептрансе Москвы рассказали о ходе ремонта станций метро

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В Московском метрополитене за последние годы было отремонтировано 150 станций.
В Дептрансе Москвы рассказали о ходе ремонта станций метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента транспорта Максима Ликсутова.

«Многие станции метрополитена не ремонтировали с момента их открытия. Они были в неудовлетворительном состоянии: замены требовали лестницы, облицовка пола и стен, а также инженерные коммуникации», — заявил чиновник.

По его словам, проведены работы по адаптации входа в метро для маломобильных граждан, улучшено освещение.

На «Проспекте Мира» Кольцевой линии, «Бауманской», «Фрунзенской», «Спортивной» и других станциях заменены эскалаторы и отреставрированы вестибюли.

В 2020 и 2021 годах должны быть заменены эскалаторы и отреставрированы вестибюли ещё на девяти станциях, среди которых «Новослободская», «Смоленская», «Рижская», «Университет», «Арбатская», «Комсомольская», «Краснопресненская», «Алексеевская» и «Шоссе Энтузиастов», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.

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