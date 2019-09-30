Эксперты назвали самые популярные автомобили среди молодёжи в России

Короткая ссылка
Стали известны самые популярные легковые автомобили среди молодёжи в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые популярные автомобили среди молодёжи в России
  • РИА Новости

Опросы проводились с 2013 по 2019 год. Обработано более 150 тыс. анкет респондентов в возрасте до 35 лет.

Выяснилось, что 4,2% молодых россиян являются владельцами машин семейства Lada Samara.

Второе место занимает Ford Focus (3,4%), третье — Lada Priora (2,7%).

В список также попали Kia Rio (2,7%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).

Ранее портал Nation News сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить