Эксперты назвали самые популярные автомобили среди молодёжи в России

Стали известны самые популярные легковые автомобили среди молодёжи в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Опросы проводились с 2013 по 2019 год. Обработано более 150 тыс. анкет респондентов в возрасте до 35 лет.

Выяснилось, что 4,2% молодых россиян являются владельцами машин семейства Lada Samara.

Второе место занимает Ford Focus (3,4%), третье — Lada Priora (2,7%).

В список также попали Kia Rio (2,7%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).

Ранее портал Nation News сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года.