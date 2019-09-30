Эксперты назвали самые популярные автомобили среди молодёжи в России
- РИА Новости
Опросы проводились с 2013 по 2019 год. Обработано более 150 тыс. анкет респондентов в возрасте до 35 лет.
Выяснилось, что 4,2% молодых россиян являются владельцами машин семейства Lada Samara.
Второе место занимает Ford Focus (3,4%), третье — Lada Priora (2,7%).
В список также попали Kia Rio (2,7%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).
Ранее портал Nation News сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года.