В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»

В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Если в 2016 году зафиксировали 307 инцидентов, то в 2017-м, когда внедрили комплекс мониторинга, — 205, а в 2018-м — 166.

Система позволяет увидеть полную картину того, что происходит на территории тайги.

Как отметили в региональном Минсвязи, благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки.

«В основе системы лежит алгоритм автоматического сопоставления космических снимков, делающихся с определённым интервалом. По ним в режиме онлайн можно понять, где изменяется лесной покров», — пояснил заместитель министра Олег Бовкуш.

Система спутникового мониторинга была представлена министром связи края Кириллом Берманом на Восточном экономическом форуме. Запуск комплекса по всему Дальневосточному федеральному округу ожидается в 2020 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Рослесхозе оценили ущерб от «чёрных лесорубов».