В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»

Короткая ссылка
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Если в 2016 году зафиксировали 307 инцидентов, то в 2017-м, когда внедрили комплекс мониторинга, — 205, а в 2018-м — 166.

Система позволяет увидеть полную картину того, что происходит на территории тайги.

Как отметили в региональном Минсвязи, благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки.

«В основе системы лежит алгоритм автоматического сопоставления космических снимков, делающихся с определённым интервалом. По ним в режиме онлайн можно понять, где изменяется лесной покров», — пояснил заместитель министра Олег Бовкуш.

Система спутникового мониторинга была представлена министром связи края Кириллом Берманом на Восточном экономическом форуме. Запуск комплекса по всему Дальневосточному федеральному округу ожидается в 2020 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Рослесхозе оценили ущерб от «чёрных лесорубов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить