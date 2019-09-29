Состоялось первое заседание Российского отделения экологического «Гамбургского клуба»
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- РИА Новости
Участники представили 15 докладов.
Президентом отделения и его фонда избрали физика и эколога Людмилу Фионову.
Также было принято решение о регистрации отделения, создании его интернет-сайта, проведении ряда дискуссий по основным моментам экологической ситуации в стране и мире.
Кроме того, одобрен текст открытого письма на имя генерального секретаря ООН о спасении лесов.
Ранее «Взгляд» сообщал, что с начала кампании «Сохраним лес» в России высадили более 3,5 млн саженцев.