Состоялось первое заседание Российского отделения экологического «Гамбургского клуба»

Состоялось первое заседание Российского отделения Международного экологического «Гамбургского клуба», сообщает kp.ru.

Участники представили 15 докладов.

Президентом отделения и его фонда избрали физика и эколога Людмилу Фионову.

Также было принято решение о регистрации отделения, создании его интернет-сайта, проведении ряда дискуссий по основным моментам экологической ситуации в стране и мире.

Кроме того, одобрен текст открытого письма на имя генерального секретаря ООН о спасении лесов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что с начала кампании «Сохраним лес» в России высадили более 3,5 млн саженцев.