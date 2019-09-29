В Федерации независимых профсоюзов оценили изменение списка документов для приёма на работу
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Как считает Шмаков, некоторое время должны существовать параллельно и бумажный, и электронный варианты СНИЛС.
«И тот носитель, который окажется эффективным на практике, должен остаться. Причём не факт, что в этом случае отпадёт бумажная версия документа», — заявил он.
Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил изменение списка документов для приёма на работу.