В Федерации независимых профсоюзов оценили изменение списка документов для приёма на работу

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в беседе с URA.RU прокомментировал изменение списка документов для приёма на работу.

Как считает Шмаков, некоторое время должны существовать параллельно и бумажный, и электронный варианты СНИЛС.

«И тот носитель, который окажется эффективным на практике, должен остаться. Причём не факт, что в этом случае отпадёт бумажная версия документа», — заявил он.

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил изменение списка документов для приёма на работу.