В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти первого президента Крыма

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти первого президента Крыма Юрия Мешкова.

По словам сенатора, Мешков был настоящим патриотом России и Крыма и в начале 1990-х годов сделал очень многое для восстановления полуострова.

«Потом мы провели референдум 20 января 1991 года. Мы хотели восстановить автономию Крыма в составе России. Такие у нас были мысли. Но Украина на это не пошла. Потом восстановили автономию, переименовали в республику. Во всём этом Мешков принимал активное участие», — напомнил Цеков.

Он также выразил соболезнования родным и близким Мешкова.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.

Мешков скончался в возрасте 73 лет в больнице в Московской области.