В ДТП в Курской области погиб ребёнок, ещё четыре человека пострадали

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На трассе М-2 «Крым» в Курской области столкнулись три автомобиля. Погиб грудной ребёнок, ещё четыре пассажира, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает Пятый канал.
В ДТП в Курской области погиб ребёнок, ещё четыре человека пострадали
  • РИА Новости

По имеющимся данным, водитель грузового автомобиля Volvo допустил столкновение с легковым ВАЗ-2115, который двигался навстречу. Отечественную машину отбросило на ВАЗ-2107, ехавший в попутном направлении.

«В результате аварии в первой легковой машине пострадали водитель, пассажирка и двое детей 2011-го и 2016 годов рождения, ещё один ребёнок — 2019 года рождения — погиб», — заявили в региональном ГУ МВД России.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В конце февраля в Санкт-Петербурге водитель BMW X6 сбил пять человек. Заместитель главного врача Мариинской больницы Сергей Кондаков в беседе с ФАН рассказал о состоянии пострадавших.

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