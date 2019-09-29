Около 20 тысяч человек участвуют в митинге в Москве

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие около 20 тыс. человек. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

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РИА Новости

«Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — сообщили в ведомстве. По словам организаторов, демонстрация на проспекте Академика Сахарова проводится в поддержку фигурантов дела о несанкционированных акциях в российской столице. RT ведёт прямой эфир. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, в связи с митингом будет перекрыто движение на ряде улиц в центре Москвы.