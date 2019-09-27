Поисковики рассказали подробности о сбитом подо Ржевом самолёте времён войны

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Поисковики из Тюменской области рассказали подробности о сбитом подо Ржевом самолёте Пе-2 времён Великой Отечественной войны, сообщает Nashgorod.ru.
Поисковики рассказали подробности о сбитом подо Ржевом самолёте времён войны
  • РИА Новости

Как заявил глава Областного поискового центра Артур Ольховский, самолёт падал с высоты три тысячи метров и горел так сильно, что расплавились даже металлические подшипники.

21 августа 1942 года Пе-2 вместе с другими бомбардировщиками возвращался с боевого здания. На аэродром вернулись только три экипажа из шести.

Подняв самолёт, поисковики по номеру двигателя установили его модель, а благодаря архивам удалось узнать имена членов экипажа. Это лётчик Николай Томко, штурман Николай Лентюгов и стрелок-радист Петр Скорпнев.

Все они числились пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что самолёт принадлежал 527-му ближнебомбардировочному полку 211-й авиадивизии.

Nation News передавал, что в Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну.

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