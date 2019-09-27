Поисковики рассказали подробности о сбитом подо Ржевом самолёте времён войны
- РИА Новости
Как заявил глава Областного поискового центра Артур Ольховский, самолёт падал с высоты три тысячи метров и горел так сильно, что расплавились даже металлические подшипники.
21 августа 1942 года Пе-2 вместе с другими бомбардировщиками возвращался с боевого здания. На аэродром вернулись только три экипажа из шести.
Подняв самолёт, поисковики по номеру двигателя установили его модель, а благодаря архивам удалось узнать имена членов экипажа. Это лётчик Николай Томко, штурман Николай Лентюгов и стрелок-радист Петр Скорпнев.
Все они числились пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что самолёт принадлежал 527-му ближнебомбардировочному полку 211-й авиадивизии.
Nation News передавал, что в Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну.