В Крыму перезахоронили останки более 160 красноармейцев

В Керчи перезахоронили останки более 160 бойцов Красной армии, обнаруженных поисковиками. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Работы велись в крепости Керчь, на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен», — заявил глава городской администрации Сергей Бороздин.

По его словам, благодаря этому спустя 75 лет после ожесточённых боёв проводили в последний путь 161 героя Великой Отечественной войны.

Бороздин выразил сожаление, что удалось установить личности только двух бойцов.

«С почестями предаём земле наших безымянных воинов. Имена их неизвестны, но подвиг их бессмертен», — добавил он.

Ранее Nation News сообщал, что в Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну.