Жительница Ростовской области прокомментировала ситуацию с ампутацией руки её сыну

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Жительница Ростовской области в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию с ампутацией руки её 11-летнему сыну.
Жительница Ростовской области прокомментировала ситуацию с ампутацией руки её сыну
  • Pixabay

«Он бежал по дорожке, наступил на мячик, который лежал в травке, подскочил и упал. Приземлился на правый бок и сломал руку. Мы приехали на «скорой», нас отправили на рентген. Сказали, что нужен травматолог, но его в районе нет, и нас направили к хирургу, который был дежурным на скорой», — заявила она.

По её словам, врач из ЦРБ Зерноградского района вправил переломы, после чего загипсовал руку и перевёл пациента в палату. Когда наркоз отошёл, мальчика отправили домой.

Как утверждает мать, врач заверил, что ничего страшного не будет, но ночью и утром у ребёнка были боли.

«У нас был назначен приём на вторник к детскому травматологу в Ростове, но во вторник мы бы уже не выжили. Поэтому приехали на «скорой» в областную клиническую больницу в Ростов, и в 9 или в 10 часов вечера нас уже оперировали. Пытались спасти руку, потому что гангрена развивалась очень стремительно», — сообщила она.

Женщина также рассказала, что на консилиуме решили спасать уже ребёнка, поскольку началось заражение крови.

Ранее «Взгляд» сообщал, что ребёнку в Ростовской области ампутировали руку из-за ошибки врачей.

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