В Москве вечером 27 сентября может ухудшиться качество воздуха

В Росгидромете предупредили о возможном скоплении вредных веществ в воздухе в Москве и Московской области вечером 27 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«С 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября на территории Москвы и Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Для всех предприятий Москвы и городских округов Мытищи, Щёлково... объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) I степени опасности», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных

веществ могут приводить к накоплению этих веществ в атмосфере и превышению

норм их концентрации.

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» писало, что в Москве 27 сентября ожидается до +11 °С.