В Москве вечером 27 сентября может ухудшиться качество воздуха
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.
«С 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября на территории Москвы и Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Для всех предприятий Москвы и городских округов Мытищи, Щёлково... объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) I степени опасности», — говорится в заявлении.
Как уточняет агентство, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных
веществ могут приводить к накоплению этих веществ в атмосфере и превышению
норм их концентрации.
Ранее интернет-издание «Газета.Ru» писало, что в Москве 27 сентября ожидается до +11 °С.