Эксперт прокомментировал запрет курения на балконах

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Исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов в беседе с изданием Nation News оценил запрет жарить шашлыки, зажигать свечи и курить на балконах квартир.
Эксперт прокомментировал запрет курения на балконах
  • РИА Новости

«Люди курили на балконе и будут продолжать курить. Это решение никак не может прекратить это. В России примерно 40 млн курильщиков, они ежедневно выкуривают 17 сигарет. Мы посчитали, что если выполнять все законы, то можно выкурить две сигареты в сутки. И у нас получается полмиллиарда ежедневных правонарушений. Кто будет это отслеживать? В России просто нет такой силы», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

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