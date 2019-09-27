Эксперт прокомментировал запрет курения на балконах

Исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов в беседе с изданием Nation News оценил запрет жарить шашлыки, зажигать свечи и курить на балконах квартир.

«Люди курили на балконе и будут продолжать курить. Это решение никак не может прекратить это. В России примерно 40 млн курильщиков, они ежедневно выкуривают 17 сигарет. Мы посчитали, что если выполнять все законы, то можно выкурить две сигареты в сутки. И у нас получается полмиллиарда ежедневных правонарушений. Кто будет это отслеживать? В России просто нет такой силы», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.