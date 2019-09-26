На Балтфлоте началась плановая проверка боеготовности

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На Балтийском флоте началась плановая проверка боеготовности, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.
На Балтфлоте началась плановая проверка боеготовности
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

К занятиям привлекли около 2 тыс. военнослужащих. Задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, примерно 200 единиц военной и специальной техники.

«С экипажами кораблей состоялись учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования», — заявили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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