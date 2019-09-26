В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
- РИА Новости
«У нас бетонных дорог в России нет, их надо строить. Так что это надо у РосдорНИИ спрашивать. У нас наука много предлагает, только на практике мало что видно. Но это не значит, что наука не должна работать», — заявил он.
По мнению депутата, можно проверить изобретение где-то в одном месте, а потом уже об этом говорить.
Со своей стороны, блогер и урбанист Илья Варламов в беседе с Nation News отметил, что есть различные технологии, которые позволяют подогревать дорогу, чтобы зимой не было обледенения.
«Обычно для этого прокладываются теплотрасса или коммуникации. Необходимо понимать, что это очень локальная история — дорог много, и будет экономически нецелесообразно подогревать все трассы. Подобные истории эффективны на особенных участках, скажем, подъёмах или мостах», — пояснил он.
Как добавил Варламов, для массового применения подобный способ не подходит.
Ранее специалисты предложили укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). На такой поверхности снег и лёд будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.