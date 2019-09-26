В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах

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Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
  • РИА Новости

«У нас бетонных дорог в России нет, их надо строить. Так что это надо у РосдорНИИ спрашивать. У нас наука много предлагает, только на практике мало что видно. Но это не значит, что наука не должна работать», — заявил он.

По мнению депутата, можно проверить изобретение где-то в одном месте, а потом уже об этом говорить.

Со своей стороны, блогер и урбанист Илья Варламов в беседе с Nation News отметил, что есть различные технологии, которые позволяют подогревать дорогу, чтобы зимой не было обледенения.

«Обычно для этого прокладываются теплотрасса или коммуникации. Необходимо понимать, что это очень локальная история — дорог много, и будет экономически нецелесообразно подогревать все трассы. Подобные истории эффективны на особенных участках, скажем, подъёмах или мостах», — пояснил он.

Как добавил Варламов, для массового применения подобный способ не подходит.

Ранее специалисты предложили укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). На такой поверхности снег и лёд будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

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