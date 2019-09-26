Более 110 участников конкурса «Цифровой прорыв» удостоены грантов

Более 110 участников конкурса «Цифровой прорыв» стали обладателями гранта в 500 тыс. рублей, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Соорганизатором выступает Фонд содействия инновациям. Для поддержки лучших проектов разработано грантовое финансирование в рамках специального конкурса «УМНИК — Цифровой прорыв». От лица команды подать заявку могли все финалисты региональных хакатонов от 18 до 30 лет.

Проекты оценивали по соответствию целям национальной программы «Цифровая экономика» и новизне предлагаемого решения. Также принимались во внимание наукоёмкость проекта, перспективы его коммерциализации и конкурентоспособность.

«В этом году мы впервые оцениваем разработки, созданные в рамках хакатона всего за 36 часов», — заявил гендиректор фонда Сергей Поляков.

В топ-5 вошли решения финалистов хакатонов в Иркутске, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и Курске.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь команд представят Удмуртию в финале конкурса «Цифровой прорыв».