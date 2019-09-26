Эксперт прокомментировал предложение снизить допустимый порог превышения скорости

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Независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Эксперт прокомментировал предложение снизить допустимый порог превышения скорости
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как считает Архиреев, идея о снижении допустимого порога превышения скорости здравая, но требует чёткого разграничения.

«Где-то этот порог не нужен — на магистралях и больших трассах со значительным удалением от населённых пунктов. А где-то, в частности в городах, конечно же, нужно придерживаться той скорости, которая на знаке написана, то есть если нужно ехать 60 км/ч, значит, быстрее нельзя», — заявил он.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление Кузина.

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