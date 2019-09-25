Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут пройти от метро до станций МЦД
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.
«Маломобильных пассажиров по необходимости будут сопровождать специалисты ЦОМП на всём их маршруте от метро и далее до любой станции Московских центральных диаметров», — отметили в пресс-службе.
Представители ЦОМП помогают и на территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, а также до автовокзалов и на аэроэкспрессе до терминала аэропортов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.