Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут пройти от метро до станций МЦД

Около 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут пройти от метро до конечных станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

«Маломобильных пассажиров по необходимости будут сопровождать специалисты ЦОМП на всём их маршруте от метро и далее до любой станции Московских центральных диаметров», — отметили в пресс-службе.

Представители ЦОМП помогают и на территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, а также до автовокзалов и на аэроэкспрессе до терминала аэропортов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.