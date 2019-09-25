Власти Москвы рассказали о ходе строительства станций метро

Глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о расширении сети метро в ближайшие годы.

«В этом году мы намерены закончить основные строительно-монтажные работы на втором участке Некрасовской линии метро», — заявил он.

По его словам, завершено сооружение всех перегонных тоннелей, на станциях идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерного оборудования.

Как отметил Бочкарёв, до конца 2023 года должно быть построено 47 станций.

«Если говорить о протяжённости, то московское метро «прирастёт» ещё на 119 км подземных линий», — сказал он.

Помимо строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), планируется продлить Калининско-Солнцевскую ветку до станции «Внуково», а Люблинско-Дмитровскую — до «Физтеха». Кроме того, должна быть продлена Сокольническая ветка — до «Потапово».

Кроме того, сообщил чиновник, в ближайшие годы предполагается начать строительство новых радиальных линий — Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.