Власти Москвы рассказали о ходе строительства станций метро
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«В этом году мы намерены закончить основные строительно-монтажные работы на втором участке Некрасовской линии метро», — заявил он.
По его словам, завершено сооружение всех перегонных тоннелей, на станциях идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерного оборудования.
Как отметил Бочкарёв, до конца 2023 года должно быть построено 47 станций.
«Если говорить о протяжённости, то московское метро «прирастёт» ещё на 119 км подземных линий», — сказал он.
Помимо строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), планируется продлить Калининско-Солнцевскую ветку до станции «Внуково», а Люблинско-Дмитровскую — до «Физтеха». Кроме того, должна быть продлена Сокольническая ветка — до «Потапово».
Кроме того, сообщил чиновник, в ближайшие годы предполагается начать строительство новых радиальных линий — Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской.
Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.