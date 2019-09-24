В Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Боеприпасы были обнаружены на открытой территории во время проведения земельных работ. На место прибыли сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда.
Специалисты идентифицировали находки как фугасную авиабомбу весом в 50 кг и осколочную авиабомбу весом 25 кг. Боеприпасы были доставлены на полигон для ликвидации.
Также стало известно, что бойцы Росгвардии обезвредили снаряд в селе Александровка Саракташского района в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росгвардии напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не следует прикасаться к нему или пытаться обезвредить самостоятельно. Рекомендуется сразу сообщать о находке в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны.