В Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны

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В Комсомольском парке Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
В Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Боеприпасы были обнаружены на открытой территории во время проведения земельных работ. На место прибыли сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда.

Специалисты идентифицировали находки как фугасную авиабомбу весом в 50 кг и осколочную авиабомбу весом 25 кг. Боеприпасы были доставлены на полигон для ликвидации.

Также стало известно, что бойцы Росгвардии обезвредили снаряд в селе Александровка Саракташского района в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росгвардии напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не следует прикасаться к нему или пытаться обезвредить самостоятельно. Рекомендуется сразу сообщать о находке в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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