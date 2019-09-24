В Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны

В Комсомольском парке Керчи обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

Боеприпасы были обнаружены на открытой территории во время проведения земельных работ. На место прибыли сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда.

Специалисты идентифицировали находки как фугасную авиабомбу весом в 50 кг и осколочную авиабомбу весом 25 кг. Боеприпасы были доставлены на полигон для ликвидации.

Также стало известно, что бойцы Росгвардии обезвредили снаряд в селе Александровка Саракташского района в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росгвардии напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не следует прикасаться к нему или пытаться обезвредить самостоятельно. Рекомендуется сразу сообщать о находке в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны.