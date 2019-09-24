Гособвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Сторона государственного обвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру так называемого дела «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников.

«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», — заявил ТАСС представитель Мещанского суда.

11 сентября суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых. Помимо режиссёра, в качестве фигурантов по делу проходят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.