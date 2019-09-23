Три европейских лоукостера подали заявки на полёты в Петербург
- Reuters
«За счёт этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн (дополнительных. — RT) туристов в год», — сказал он РБК.
Сергеев пояснил, что это те авиакомпании, которые первыми отреагировали до официального объявления инициатив о введении в Пулкове системы «открытого неба», на практике реальный спрос ожидается больше.
По его словам, переговоры с Минтрансом продолжаются, компания уже направила в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.
Ранее вице-премьер Максим Акимов поддержал инициативу о режиме «открытого неба» в Пулкове. Это позволит перевозить пассажиров и грузы между двумя государствами без посадки в стране регистрации перевозчика.