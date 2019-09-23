Три европейских лоукостера подали заявки на полёты в Петербург

Короткая ссылка
Три европейских лоукостера — ирландский Ryanair, британский EasyJet и венгерский Wizz Air — подали заявки на осуществление полётов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев.
Три европейских лоукостера подали заявки на полёты в Петербург
  • Reuters

«За счёт этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн (дополнительных. — RT) туристов в год», — сказал он РБК.

Сергеев пояснил, что это те авиакомпании, которые первыми отреагировали до официального объявления инициатив о введении в Пулкове системы «открытого неба», на практике реальный спрос ожидается больше.

По его словам, переговоры с Минтрансом продолжаются, компания уже направила в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поддержал инициативу о режиме «открытого неба» в Пулкове. Это позволит перевозить пассажиров и грузы между двумя государствами без посадки в стране регистрации перевозчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить