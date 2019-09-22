В России предлагают ввести индекс производства самогона

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей средних и крупных городов России, в результате которого выяснилось, что самодельный алкоголь чаще всего изготовляют в Ульяновске, Саранске, Астрахани, Липецке и Новороссийске.

Как отмечается в исследовании, производство и потребление самогона — это один из индикаторов экономического положения в стране.

Зубец сообщил, что «по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешёвую продукцию собственного производства или алкоголь».

В июле ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге изъяли 170 тонн нелегального алкоголя.