В России предлагают ввести индекс производства самогона

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
В России предлагают ввести индекс производства самогона
  • РИА Новости

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей средних и крупных городов России, в результате которого выяснилось, что самодельный алкоголь чаще всего изготовляют в Ульяновске, Саранске, Астрахани, Липецке и Новороссийске.

Как отмечается в исследовании, производство и потребление самогона — это один из индикаторов экономического положения в стране. 

Зубец сообщил, что «по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешёвую продукцию собственного производства или алкоголь».

В июле ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге изъяли 170 тонн нелегального алкоголя.

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