В милиции Абхазии сообщили о пропаже юной теннисистки в Москве

В милиции Абхазии сообщили о пропаже 14-летней теннисистки Эрики Кварчии, которая прибыла в Москву из Самары. Как отметили в ведомстве, девушка прибыла в аэропорт Внуково, однако в настоящее время её местонахождение неизвестно.

«Эрика авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время её местонахождение неизвестно», — сообщила милиция в Facebook.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по спорту Абхазии, девушка учится в самарской школе олимпийского резерва.

По данным ведомства, в аэропорту спортсменку зафиксировала камера.

Как отметили в посольстве Абхазии в России, дипломаты обратились в МИД России для оказания содействия в поисках Кварчии.

«Также будем обращаться в Следственный комитет России», — сказал Sputnik посол Абхазии в России Игорь Ахба.

6 сентября стало известно, что поисковики обнаружили четырёхлетнего мальчика, пропавшего в тайге Ирбейского района Красноярского края.