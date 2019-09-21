В милиции Абхазии сообщили о пропаже юной теннисистки в Москве
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«Эрика авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время её местонахождение неизвестно», — сообщила милиция в Facebook.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по спорту Абхазии, девушка учится в самарской школе олимпийского резерва.
По данным ведомства, в аэропорту спортсменку зафиксировала камера.
Как отметили в посольстве Абхазии в России, дипломаты обратились в МИД России для оказания содействия в поисках Кварчии.
«Также будем обращаться в Следственный комитет России», — сказал Sputnik посол Абхазии в России Игорь Ахба.
6 сентября стало известно, что поисковики обнаружили четырёхлетнего мальчика, пропавшего в тайге Ирбейского района Красноярского края.